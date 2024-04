Vittorio Brumotti derubato della sua bici a Milano

Durante il Salone del Mobile a Milano, Vittorio Brumotti, noto inviato di "Striscia la Notizia", è stato vittima di un furto. L'incidente è avvenuto il 19 aprile nel parcheggio interrato della Rinascente in piazza Duomo, dove Brumotti stava partecipando a un servizio per liberare i parcheggi riservati ai disabili, occupati impropriamente. Mentre l'inviato e il suo operatore erano impegnati a distribuire l'iconica "merdina" agli automobilisti indisciplinati, alcuni malviventi hanno scassinato il van della troupe, rubando la bicicletta in carbonio personalizzata con cui Brumotti aveva stabilito un record nel Guinness dei Primati, oltre a diverse attrezzature professionali come telecamere e computer.

Nonostante la presenza di videocamere di sorveglianza, i ladri sono riusciti a portare a termine il furto. L'episodio è stato segnalato e denunciato, suscitando la solidarietà dei conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker in studio. La redazione di "Striscia la Notizia" ha annunciato che ulteriori dettagli sull'accaduto saranno pubblicati sul sito ufficiale del programma dopo un'attenta revisione.