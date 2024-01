Chiara Ferragni, il 'Premio' di Vittorio Brumotti per la sosta a Via Monte Napoleone

di Redazione Zazoom - venerdì 19 gennaio 2024

Chiara Ferragni ha aggiunto un premio piuttosto insolito alla sua collezione, sebbene possa non essere entusiasta della nuova aggiunta. La notizia ha catturato l'attenzione quando è stata immortalata da "Striscia la notizia" mentre parcheggiava il suo SUV, con le quattro frecce attive, in via Monte Napoleone, nel cuore della vivace Milano della moda.

Vittorio Brumotti, noto ciclista e volto televisivo, ha deciso di premiare ironicamente l'influencer con la "merdina", riconoscimento solitamente riservato a chi occupa posti destinati a disabili o pedoni. Il gesto di Brumotti ha puntato a mettere in evidenza il comportamento di Chiara Ferragni nella gestione della sosta in un luogo tanto prestigioso.

Durante la consegna del premio, Brumotti ha scherzosamente sottolineato che non è accettabile lasciare l'auto con le quattro frecce accese in quel modo. Chiara Ferragni, in un momento di umorismo, ha risposto dicendo: "Hai ragione". Un episodio che aggiunge un tocco di leggerezza a un'icona delle celebrità che, come tutti, talvolta può commettere piccoli errori di parcheggio.