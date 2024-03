Margherita delle stelle, il film stasera in tv: Cristiana Capotondi interpreta Margherita Hack su Rai 1

Il film Margherita delle stelle andrà in onda in prima visione televisiva il 5 marzo 2024, alle 21.25 su Rai 1. Il film è un omaggio alla vita dell'astrofisica italiana Margherita Hack, interpretata dall'attrice Cristiana Capotondi. Diretto da Giulio Base, il lungometraggio si focalizza sulla giovinezza di Hack, esplorando il suo rapporto con i genitori, la sua storia d'amore con Aldo e il suo impegno per l'emancipazione femminile.

La trama del film si ispira liberamente al libro Nove vite come i gatti scritto dalla stessa Hack insieme a Federico Taddia. Il cast include anche Cesare Bocci nel ruolo di Roberto Hack, Sandra Ceccarelli come Maria Luisa Poggesi, e Flavio Parenti nei panni di Aldo De Rosa.

Margherita Hack è stata una figura di spicco nel mondo dell'astrofisica e un simbolo di emancipazione femminile. Nata a Firenze, è stata la prima donna italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste, portandolo a fama internazionale. Durante la sua carriera, Hack ha pubblicato numerosi articoli scientifici e ha avuto un ruolo importante nella comunità astronomica italiana, contribuendo alla crescita dell'attività astronomica nel paese.

Il film Margherita delle stelle è prodotto da Rai Fiction - Minerva Pictures, con la sceneggiatura di Monica Zapelli. Oltre alla trasmissione televisiva, il film sarà disponibile anche in streaming, permettendo a un pubblico più ampio di conoscere la storia di questa straordinaria scienziata.