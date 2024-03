The Voice Senior 2024: Terza Puntata su Rai 1 con Nuovi Talenti e Coach Arisa

La terza puntata di The Voice Senior 2024 andrà in onda questa sera, 1 marzo, su Rai 1 alle 21.25. Il talent show, giunto alla sua terza edizione, è condotto da Antonella Clerici e vede tra i giudici una novità: Arisa si unisce al panel di coach composto da Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. La competizione è dedicata alle voci over 60 e promette nuove emozionanti Blind Auditions.

Anticipazioni della Terza Puntata

Nella puntata di stasera, i coach continueranno con le Blind Auditions, dove ascolteranno i concorrenti senza vederli, basando la loro scelta unicamente sulla voce. Al termine delle audizioni, ogni coach avrà selezionato 6 concorrenti per il proprio team, per un totale di 24 talenti che si sfideranno nelle semifinali, denominate Knock Out. In questa fase, i coach decideranno chi farà avanzare alla finale, dove solo tre concorrenti per team si esibiranno per il voto del pubblico.

Novità nel Regolamento

Quest'anno, oltre al tradizionale Blocco che permette ai coach di impedire agli altri di scegliere un concorrente, è stata introdotta una nuova funzionalità che aggiunge un ulteriore elemento strategico alla competizione.

Streaming e Diretta TV

Per chi desidera seguire The Voice Senior 2024 in diretta tv o in streaming, il programma sarà trasmesso su Rai 1 e sarà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay.

Ospiti e Performance Speciali

Oltre alle audizioni dei concorrenti, la serata sarà arricchita dalle esibizioni dei coach e da duetti speciali. Inoltre, sono previste le apparizioni di guest star che allieteranno il pubblico con le loro hit.

The Voice Senior offre un viaggio nella tradizione canora italiana e internazionale, con un focus particolare sulla musica che ha segnato diverse generazioni. La presenza di artisti affermati come coach e ospiti contribuisce a creare un ponte tra il passato e il presente del panorama musicale.