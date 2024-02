Anticipazioni The Voice Senior 4: stasera in tv la seconda puntata

La seconda puntata della quarta edizione di "The Voice Senior" va in onda stasera, 23 febbraio 2024, alle 21.30 su Rai 1. Dopo il successo della prima puntata, il talent show dedicato ai cantanti over 60 prosegue con le emozionanti Blind Auditions. I coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa sono pronti a selezionare nuovi talenti per le loro squadre, sotto la guida della conduttrice Antonella Clerici.

The Voice Senior 4 anticipazioni 23 febbraio 2024: Blind Auditions su Rai 1

Tra gli artisti che si esibiranno stasera, troviamo Sonia Zanzi/Sonia Davis con "Bette Davis Eyes" di Kim Carnes per il Team Clementino, e Paola Battistata che interpreterà "Grande grande grande" di Mina per il Team Gigi. Arisa ha dato una "Seconda Chance" a Michele Ciuffreda, che avrà quindi l'opportunità di esibirsi nuovamente.

Al termine delle Blind Auditions, ogni coach avrà selezionato 24 concorrenti, sei per team, che si sfideranno nei Knock Out, la semifinale del programma. In questa fase, i coach decideranno chi far avanzare verso la spettacolare finale, dove solo tre concorrenti per team si contenderanno la vittoria, decretata dal pubblico tramite televoto.

Per chi non potesse assistere alla trasmissione in diretta televisiva, è possibile seguire "The Voice Senior" anche in live streaming.