Guida TV del 16 febbraio 2024: Ciao Darwin e The Voice Senior

La programmazione televisiva di venerdì 16 febbraio 2024 offre una vasta gamma di opzioni per gli spettatori che scelgono di trascorrere la serata davanti al piccolo schermo. Tra i principali canali nazionali, Rai e Mediaset propongono una serata ricca di varietà, talent show, film e programmi di attualità.

Rai

- Rai 1 alle 21:30 ospita The Voice Senior, il talent show dedicato ai talenti musicali over 60, con la conduzione di Antonella Clerici e una giuria composta da Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa.

- Rai 2 propone alle 21:20 il film Lo chiamavano Jeeg Robot, un'opera cinematografica che mescola azione e supereroi in un contesto tutto italiano.

- Rai 3 alle 21:20 trasmette Illusioni perdute, un film che invita alla riflessione.

Mediaset

- Canale 5 alle 21:30 presenta Ciao Darwin 9, il noto game show condotto da Paolo Bonolis, che in questa puntata vede contrapporsi le squadre degli "Eleganti" contro i "Tamarri".

- Rete 4 alle 21:20 offre Quarto Grado, il programma di approfondimento sui casi di cronaca nera.

- Italia 1 alle 21:25 trasmette il film d'azione Rambo Last Blood, con Sylvester Stallone.

Altri Canali

- La7 propone alle 21:15 Propaganda Live, il programma di satira e approfondimento.

- Tv8 (Sky 125) alle 21:30 presenta Cucine da incubo, il reality show culinario.

- Nove (Sky 149) alle 21:35 trasmette I migliori fratelli di Crozza, lo show di intrattenimento con Maurizio Crozza.

- Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) alle 21:20 offre il film Napoli Milionaria.

- Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky) alle 21:10 propone Soko – Misteri tra le montagne, una serie di indagini.

- Warner Tv (ch 37 dtt e TivùSat 54) alle 21:30 trasmette episodi della serie Supernatural.

Questa serata televisiva del 16 febbraio 2024 si presenta quindi come un mix variegato di intrattenimento, con proposte per tutti i gusti, dalle serie TV ai talent show, dai film d'azione alle commedie, passando per programmi di attualità e approfondimento.