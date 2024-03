Le Iene 5 Marzo 2024: Anticipazioni, Ospiti Il Volo e Marco D'Amore, Speciale Chico Forti

Nella puntata di Le Iene di stasera, 5 marzo 2024, in onda su Italia 1 dalle 21.25, i conduttori Veronica Gentili e Max Angioni accoglieranno ospiti di rilievo come il celebre trio lirico-pop Il Volo e l'attore e regista Marco D'Amore. Il programma, noto per i suoi approfondimenti su tematiche di attualità e inchieste giornalistiche, dedicherà un ampio servizio al caso di Chico Forti, l'italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, analizzando gli ultimi sviluppi e le possibili evoluzioni giudiziarie.

Il Volo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, dopo aver conquistato fama internazionale e vinto il Festival di Sanremo nel 2015, è tornato recentemente sul palco dell'Ariston con la nuova canzone Capolavoro. Marco D'Amore, noto per il suo ruolo nella serie Gomorra, è attualmente in sala con il suo ultimo film Caracas, che ha anche diretto.

Il servizio su Chico Forti, che si trova all'ergastolo da oltre vent'anni per l'omicidio di Dale Pike, sarà ripercorso dall'inviato Gaston Zama, che presenterà gli aggiornamenti e le prospettive future del caso. Inoltre, la puntata toccherà anche altri temi di rilevanza sociale e giudiziaria, mantenendo l'attenzione del pubblico su questioni di interesse nazionale e internazionale.