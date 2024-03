Dalla Strada al Palco 2024: Terza Puntata su Rai 2 anticipazioni

Questa sera, 5 marzo 2024, Rai 2 trasmette la terza puntata di Dalla Strada al Palco alle 21:20. Il programma, condotto da Nek, celebra gli artisti di strada, offrendo loro una piattaforma televisiva nazionale. La terza puntata vede la partecipazione di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni come ospiti speciali, che aiuteranno il pubblico in studio a selezionare le tre migliori esibizioni della serata. Questi artisti si uniranno ai finalisti già selezionati nelle puntate precedenti, tra cui il cantante Badisco, l'artista circense Ylenia Monnola e il cantante Antonino Esposito, per competere per il titolo di miglior artista di strada d'Italia.

Il format del programma prevede sei puntate in totale, durante le quali i concorrenti si esibiscono e condividono le loro storie personali, spesso toccanti o divertenti, con il pubblico. Dalla Strada al Palco si propone come una celebrazione della vita e del talento degli artisti di strada, portandoli al centro dell'attenzione televisiva nazionale.

Per chi non può assistere alla trasmissione in diretta, è possibile seguire Dalla Strada al Palco in live streaming su raiplay.