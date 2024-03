Zero Day: Robert De Niro protagonista della nuova miniserie thriller su Netflix

Netflix si appresta a lanciare "Zero Day", una miniserie thriller che vede come protagonista Robert De Niro, leggenda del cinema, nel ruolo di un ex presidente degli Stati Uniti. La serie, composta da sei episodi della durata di un'ora ciascuno, è prodotta e scritta da Eric Newman, noto per aver lavorato a serie di successo come Narcos e The Watcher, e diretta da Noah Oppenheim.

La trama di "Zero Day" non è stata ancora svelata ufficialmente, ma secondo quanto riportato da Variety, De Niro interpreterà George Mullen, un ex presidente degli Stati Uniti che si trova costretto a tornare in azione dopo la pensione per affrontare un attacco hacker. Nel cast figurano anche Angela Bassett nel ruolo del Presidente Evelyn Mitchell, Dan Stevens come Evan Green, un conduttore di talk show di destra, e Matthew Modine in un ruolo non specificato.

Le riprese della serie sono iniziate nel giugno 2023, ma sono state sospese per alcuni mesi a causa degli scioperi della SAG-AFTRA e della WGA, riprendendo poi a New York il 19 dicembre 2023. Al momento non è stata annunciata una data precisa per la conclusione delle riprese né per l'uscita della serie su Netflix, sebbene si preveda possa essere disponibile già alla fine del 2024.

Il cast si arricchisce di ulteriori nomi di spicco, tra cui Connie Britton, Jesse Plemons, Bill Camp, McKinley Belcher III, Gaby Hoffmann, Clark Gregg e Mark Ivanir, che si uniscono al già annunciato Robert De Niro. La serie è diretta da Lesli Linka Glatter e vede la partecipazione di Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen e Connie Britton.

"Zero Day" promette di essere un thriller avvincente che esplora temi di attualità come la verità in un mondo in crisi e il ruolo delle teorie del complotto e della manipolazione politica. Con un cast stellare e una produzione di alto livello, la serie si candida a diventare uno dei prossimi grandi successi di Netflix.