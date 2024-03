Supersex su Netflix: La Serie su Rocco Siffredi tra Dramma e Biografia

La serie televisiva Supersex, ispirata alla vita di Rocco Siffredi, uno dei più noti attori pornografici italiani, ha fatto il suo debutto su Netflix il 6 marzo 2024. La serie, che si estende per sette episodi, è stata girata in diverse location tra cui Italia, Francia e California, toccando città come Roma, Sicilia, Parigi e Los Angeles.

Alessandro Borghi interpreta il ruolo di Rocco Siffredi, affiancato da un cast che include Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni. La serie è stata creata e scritta da Francesca Manieri e vede alla regia Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. La produzione è stata affidata a Lorenzo Mieli per The Apartment, parte del gruppo Fremantle, e a Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay.

Supersex si propone di raccontare le tappe fondamentali della vita di Siffredi, dalla sua infanzia nella provincia di Chieti fino alla consacrazione come Re del porno. La storia, liberamente tratta dalla vita di Siffredi e dalle sue testimonianze dirette, mira a esplorare aspetti inediti della sua figura, mettendo in luce il contesto familiare, le origini e il suo rapporto con l'amore che lo hanno portato a intraprendere la carriera nella pornografia.

La serie è stata presentata in anteprima al 74° Festival Internazionale del Cinema di Berlino prima del suo rilascio su Netflix. La narrazione si concentra non solo sulla carriera di Siffredi ma anche sulle sue relazioni personali, inclusi i legami con la famiglia, l'origine e il contesto che lo hanno spinto verso il mondo della pornografia, accettando che il demone nel suo corpo fosse compatibile con l'amore.

Supersex si distingue per essere una delle produzioni più esplicite mai realizzate da Netflix, con l'obiettivo di immergersi profondamente nella vita e nella carriera di Siffredi, cercando di offrire una riflessione sul mondo della pornografia e sulle dinamiche di genere. La serie, attraverso il racconto della vita di Siffredi, si propone di esplorare la costruzione della psiche maschile e di destrutturare i confini di una certa mascolinità tossica, facendo riferimento a classici del cinema come Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti e C'era una volta in America di Sergio Leone.