Supersex su Netflix: Data di uscita e dettagli sulla serie su Rocco Siffredi

La serie televisiva Supersex, liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi, debutterà su Netflix il 6 marzo 2024. Questa produzione italiana, creata e scritta da Francesca Manieri e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, promette di offrire uno sguardo audace e disinibito ma profondamente romanzato sulla vita della celebre pornostar.

Alessandro Borghi, noto per il suo ruolo in Diavoli, interpreterà Rocco Siffredi, mentre il cast include anche Jasmine Trinca nel ruolo di Lucia, Adriano Giannini come Tommaso, il fratellastro di Rocco, e Saul Nanni che interpreta Rocco da giovane. La serie si compone di sette episodi che esploreranno non solo la carriera di Siffredi nel mondo dell'erotismo ma anche aspetti più intimi e personali, come la sua famiglia, le sue origini e il suo rapporto con l'amore.

Supersex è stata presentata in anteprima mondiale alla Berlinale prima del suo arrivo su Netflix, attirando l'attenzione per il suo approccio che intreccia sesso, amore, dolore e rapporti familiari, distanziandosi da una narrazione puramente erotica o pornografica. La serie mira a gettare luce sulla costruzione dell'identità maschile e sul potere trasformativo del sesso, attraverso la vita di una delle icone più riconoscibili del mondo dell'adult entertainment.

La produzione è frutto della collaborazione tra The Apartment, parte del gruppo Fremantle, e Groenlandia, parte del gruppo Banijay, con l'obiettivo di offrire uno sguardo complesso e sfaccettato su una figura controversa e affascinante come quella di Rocco Siffredi.