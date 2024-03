Asunta su Netflix: data di uscita, cast e trama della miniserie sull'omicidio che ha sconvolto la Spagna

Netflix sta per lanciare "Asunta", una miniserie basata su uno dei casi di omicidio più scioccanti e discussi della storia recente della Spagna. La serie, che debutterà il 26 aprile 2024, narra la tragica storia di Asunta Basterra, una ragazza di origine cinese trovata morta in Galizia il 22 settembre 2013, poco prima del suo tredicesimo compleanno. La miniserie si propone di esplorare gli eventi che hanno portato alla sua morte, avvenuta per asfissia e dopo aver ingerito una quantità letale di Lorazepam, un sedativo.

I genitori adottivi di Asunta, Alfonso Basterra e Rosario Porto, sono stati riconosciuti colpevoli del suo omicidio nel 2015 e condannati a 18 anni di carcere, nonostante abbiano sempre sostenuto la loro innocenza. La serie promette di offrire uno sguardo approfondito su questo caso che ha tenuto con il fiato sospeso l'opinione pubblica spagnola e internazionale, sollevando interrogativi sulla giustizia, la famiglia e i media.

Nel cast figurano Candela Peña nei panni di Rosario Porto e Tristán Ulloa in quelli di Alfonso Basterra, affiancati da altri noti attori spagnoli come Javier Gutiérrez, María León, Carlos Blanco, e Alicia Borrachero. La produzione è curata da Bambú Producciones, nota per aver realizzato altri progetti di successo.

La miniserie "Asunta" si inserisce nella crescente tendenza di Netflix di esplorare storie di true crime, combinando elementi di documentario e fiction per creare narrazioni coinvolgenti e riflessive sulle dinamiche sociali e giudiziarie. Con la sua uscita prevista per il 26 aprile 2024, "Asunta" si appresta a diventare un altro titolo di spicco nel catalogo di Netflix, attirando l'attenzione di appassionati del genere e non solo.