MasterChef Italia 13 Finale: Chi vincerà tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara?

La tredicesima edizione di MasterChef Italia giunge al suo capitolo conclusivo oggi, giovedì 29 febbraio 2024, con la finale che vedrà sfidarsi Antonio, Eleonora, Michela e Sara per l'ambito titolo di MasterChef. Il vincitore si aggiudicherà non solo il titolo ma anche un premio di 100mila euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare un libro di ricette con Baldini+Castoldi e un corso di alta formazione presso Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

I quattro finalisti, provenienti da background diversi ma uniti dal sogno di conquistare il titolo, si sono distinti per il loro percorso nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli avranno il compito di eleggere il nuovo MasterChef italiano al termine di un'edizione che ha visto sfidarsi una Masterclass cosmopolita, determinata e appassionata. Gli episodi conclusivi sono disponibili su Sky e in streaming su Now.

La competizione promette di essere accesa, con i finalisti pronti a dare il massimo per conquistare il titolo e i premi in palio. Chi tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara riuscirà a realizzare il proprio sogno diventando il tredicesimo MasterChef italiano?