Anticipazioni MasterChef Italia 13: Stasera la finale con quattro Aspiranti Chef

La tredicesima edizione di MasterChef Italia raggiunge il suo apice con la finale in programma per stasera, giovedì 29 febbraio 2024. Quattro concorrenti, Antonio, Eleonora, Michela e Sara, si contenderanno il titolo di MasterChef Italia e un premio in denaro di 100.000 euro in gettoni d'oro, oltre alla possibilità di pubblicare un libro di ricette con Baldini+Castoldi e di accedere a un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli valuteranno i menu degustazione presentati dai finalisti, determinando così il vincitore di questa edizione. La finale sarà trasmessa su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15 e sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Il percorso dei concorrenti è stato segnato da prove di alto livello tecnico e da momenti di forte emozione, con ogni aspirante chef che ha portato in gara una storia personale e un bagaglio di esperienze culinarie uniche. La competizione si è intensificata fino a selezionare i quattro finalisti che stasera si giocheranno il tutto per tutto.

La presenza di ospiti speciali e di colpi di scena ha arricchito le puntate precedenti, e si prevede che la finale non sarà da meno. Gli appassionati del talent show culinario sono in attesa di scoprire chi si aggiudicherà il prestigioso titolo di tredicesimo MasterChef italiano.

Durante la serata, prima del confronto più atteso dove gli aspiranti chef dovranno vestire la prestigiosa e responsabile casacca da chef per presentare il loro menù ai tre giudici, un ospite di eccezione farà il suo ingresso nella cucina di MasterChef Italia. Si tratta di Andreas Caminada, celebre chef svizzero insignito di 3 stelle Michelin e 19 punti Gault Millau, il cui ristorante Schloss Schauenstein si trova a Fürstenau, in Svizzera, ed è una presenza fissa nella lista dei World’s 50 Best Restaurants, merito anche della sua incessante ricerca della perfezione. Caminada, che ha influenzato l'ambiente culinario al punto da parlare di una "generazione Caminada" di giovani chef, sarà il protagonista di una Mystery Box che richiama i ricordi e di un Invention Test di grande complessità tecnica, che porteranno alla vera e propria finale.

A seguire lo step più atteso che terrà tutti col fiato sospeso: la presentazione del proprio menù degustazione, che porterà alla proclamazione del vincitore di quest’anno. Antonio, Eleonora, Michela, Sara: chi sarà il nuovo MasterChef italiano?