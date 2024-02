MasterChef Italia: L'eliminazione di Kassandra e il confronto con Barbieri

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

Nell'ultima puntata di MasterChef Italia, andata in onda il 15 febbraio 2024, i concorrenti si sono cimentati in una sfida culinaria che li ha portati in un viaggio intorno al mondo attraverso 11 ingredienti. La prova esterna si è svolta al Museo del Cinema di Torino, aggiungendo un tocco di glamour all'evento.

Momenti di tensione

Durante il pressure test, Kassandra ha avuto un confronto acceso con lo chef Bruno Barbieri. La sua reazione alle parole del giudice è stata considerata inopportuna da molti, culminando in uno scambio di battute teso. Barbieri ha rimproverato Kassandra per la mancanza di rispetto, sottolineando l'importanza dell'educazione e del rispetto in cucina.

La decisione finale

Nonostante le scuse, la performance di Kassandra non ha convinto i giudici, che hanno deciso di eliminarla dalla competizione. Il piatto presentato, involtini di pasta brick, non ha soddisfatto le aspettative, portando alla sua uscita dallo show. Questo episodio di MasterChef Italia ha messo in luce non solo le abilità culinarie dei concorrenti ma anche l'importanza del comportamento e dell'atteggiamento in cucina. La competizione continua a essere un palcoscenico dove si intrecciano talento, passione e, a volte, momenti di tensione.