MasterChef Italia: il ritorno Joe Bastianich, eliminato Filippo

di Redazione Zazoom - venerdì 26 gennaio 2024

MasterChef Italia ha celebrato il suo 300º episodio con una serata memorabile, contrassegnata da tre eliminazioni e dal ritorno di Joe Bastianich. Il viaggio attraverso il tempo è iniziato con una Mystery Box contenente gli stessi ingredienti della prima prova dell'edizione inaugurale, portando sei cuochi amatoriali passati a rivisitare Masterclass. La vincitrice della sfida è stata Michela, guadagnandosi la Golden Pin e un vantaggio successivo.

Nell'Invention Test, Joe Bastianich ha condotto i concorrenti attraverso la sua storia culinaria, assegnando loro piatti passati, presenti e futuri. Antonio si è distinto vincendo la sfida, mentre Alice e Lorenzo hanno dovuto abbandonare la competizione.

La serata è proseguita con l'ingresso in Masterclass della Top 10 di questa stagione, con la partecipazione speciale del Maestro Pasticcere Iginio Massari e sua figlia Debora. Un Skill Test speciale ha messo alla prova i concorrenti nella creazione di una torta di compleanno dedicata a MasterChef Italia. Deborah, Eleonora, Antonio, Michela e Sara sono stati elogiati.

La puntata si è conclusa con un secondo step dello Skill Test, che ha coinvolto la ciliegia come ingrediente principale per creare dolci al piatto creativo. Antonio ha nuovamente primeggiato, mentre Filippo è stato eliminato per un dolce a metà riuscito e un'impiattamento scorretto.

La prossima settimana, i concorrenti di MasterChef Italia dovranno osare ulteriormente e stupire ancora di più. La serata del 300º episodio ha ottenuto un primato stagionale di ascolti, confermando l'incredibile popolarità dello show e la crescita costante degli spettatori. La conversazione sui social è esplosa, con un notevole aumento delle interazioni e l'hashtag #MasterChefIt al vertice dei Trending Topic italiani.