Ape Sociale 2024: Nuovi Requisiti e Proroga al 31 Dicembre

Ape Sociale 2024, Proroga e Nuovi Requisiti per l'Anticipo Pensionistico. L'Ape sociale, l'anticipo pensionistico garantito dallo Stato e erogato dall'INPS, è stato ufficialmente prorogato fino al 31 dicembre 2024. Questa misura permette a determinate categorie di lavoratori di accedere alla pensione prima dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, fissata a 67 anni. Per l'anno in corso, l'età anagrafica necessaria per beneficiare dell'Ape sociale aumenta a 63 anni e 5 mesi, a seguito delle modifiche introdotte dall'ultima legge di bilancio.

I requisiti per accedere all'Ape sociale includono un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e la cessazione del rapporto di lavoro dipendente con almeno 18 mesi di lavoro nei 36 mesi precedenti. Inoltre, è necessario aver terminato la prestazione per la disoccupazione spettante. L'importo massimo del sussidio ponte mensile è di 1.500 euro lordi, senza tredicesima mensilità e senza rivalutazione all'inflazione, fino al raggiungimento dei 67 anni.

Le nuove regole stabiliscono anche limiti di incumulabilità dell'anticipo pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5mila euro annui. La circolare Inps numero 35 del 20 febbraio 2024 fornisce le indicazioni operative per la gestione dell'Ape sociale per il 2024, comprese le modifiche dei requisiti anagrafici e i termini per la presentazione delle domande.

Per i lavoratori interessati, è consigliato presentare le domande di certificazione del diritto e di accesso all'Ape insieme, per evitare la perdita di mensilità, dato che l'Ape decorre dalla richiesta dell'assegno e non dalla certificazione. Le scadenze per la presentazione delle domande sono il 31 marzo, il 15 luglio e il 30 novembre, con risposte entro il 30 giugno, il 15 ottobre e il 31 dicembre, rispettivamente.