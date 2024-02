Assegno di Inclusione: Come Agire in Caso di Sospensione della Domanda

di Redazione Zazoom - giovedì 15 febbraio 2024

Quando si intraprende il percorso burocratico per ottenere sostegni economici, come l'assegno di inclusione, può capitare di imbattersi in termini tecnici e situazioni inaspettate. Uno di questi è lo stato di "Sospensione" della domanda, che può generare confusione e preoccupazione nei richiedenti. Ma cosa significa esattamente e quali passi bisogna seguire per risolvere la situazione?

Cosa Significa "Sospensione" della Domanda

La "Sospensione" è uno degli stati in cui può trovarsi una domanda per l'assegno di inclusione durante la fase istruttoria, ovvero il periodo in cui l'INPS valuta la richiesta. Se una domanda è sospesa, significa che l'INPS ha bisogno di ulteriori informazioni o documenti per poter procedere con la valutazione. Questo stato di attesa non è definitivo e non implica un rifiuto, ma richiede un'azione da parte del richiedente per completare la pratica.

Passi da Seguire in Caso di Sospensione

Se la tua domanda per l'assegno di inclusione risulta sospesa, è necessario fornire all'INPS le informazioni o i documenti mancanti. L'istituto, attraverso il messaggio n. 684 pubblicato il 14 febbraio 2024, ha delineato le procedure da seguire per i richiedenti in questa situazione. È fondamentale agire tempestivamente per non rischiare di perdere il diritto alla prestazione.

Ricorso in Caso di Domanda Respinta

Se, dopo aver fornito le informazioni richieste, la domanda venisse comunque respinta, il richiedente ha la possibilità di inviare una richiesta di riesame motivata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito. In alternativa, è possibile presentare un ricorso giudiziario. Questi passaggi consentono di contestare la decisione dell'INPS e di cercare di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di inclusione.