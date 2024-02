Esselunga , cantiere di Firenze: Un boato fortissimo, poi le urla!

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

Un tragico incidente ha colpito il cantiere del supermercato Esselunga in via Mariti a Firenze, dove una trave di cemento lunga 20 metri è crollata. Il crollo, avvenuto intorno alle 9 del mattino, ha coinvolto otto persone, con un bilancio tre operai morti e tre feriti, due ancora sotto le macerie. Le squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco e personale sanitario, sono prontamente intervenute per le operazioni di ricerca e soccorso.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che il cedimento di un pilone principale abbia causato il crollo di un solaio, schiacciando gli operai che si trovavano al di sotto. Testimoni oculari hanno riferito di aver sentito un forte boato seguito da urla. La presidente di Esselunga ha espresso il proprio cordoglio e ha annunciato la chiusura dei negozi della catena a Firenze in segno di lutto.

Le autorità locali, compreso il sindaco di Firenze, hanno espresso dolore e sgomento per l'accaduto, e la città osserverà un lutto cittadino. La Procura di Firenze ha aperto un'indagine per omicidio colposo plurimo e crollo colposo, e il cantiere è stato posto sotto sequestro.