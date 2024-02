Firenze Esselunga: Siamo sconvolti. A disposizione delle autorità

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

Stamattina un grave incidente ha colpito il cantiere di costruzione di un supermercato Esselunga situato in via Mariti, alla periferia di Firenze. Una trave di cemento è crollata, provocando la morte di due operai e lasciando altri sei dispersi. Le squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco e personale sanitario, sono immediatamente intervenute sul posto per le operazioni di ricerca e soccorso.

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha confermato su social media l'incidente, indicando che otto persone sono state coinvolte nel crollo. Al momento, le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma le prime informazioni suggeriscono che la trave di cemento sia crollata sul solaio dove si trovavano gli operai.

In segno di rispetto per le vittime e per sensibilizzare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato indetto uno sciopero generale regionale in Toscana nelle ultime due ore di turno.