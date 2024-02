Geolier vince la serata cover davanti ad Angelina Mango: fischi a Sanremo 2024

di Redazione Zazoom - sabato 10 febbraio 2024

Geolier trionfa nella notte delle cover, ma il pubblico contesta: Sanremo 2024 sotto il segno delle emozioni e delle proteste agricole

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 ha portato sul palco dell'Ariston una miscela di emozioni, dalla gioia delle esibizioni alla contestazione finale. Il rapper napoletano Geolier ha conquistato il Premio della serata cover con un coinvolgente medley di "Strade", eseguito insieme a Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, ma l'annuncio del vincitore è stato accolto da fischi dalla platea. Nonostante le polemiche, la serata è stata caratterizzata da performance intense: Angelina Mango ha omaggiato il padre Pino con "La Rondine", mentre Annalisa ha emozionato con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di "Sweet Dreams". La presenza di artisti come Ghali, Alfa e Roberto Vecchioni ha arricchito il panorama musicale della serata.

Tra gli ospiti illustri, Gianna Nannini ha ricevuto una calorosa accoglienza mentre Umberto Tozzi ha infiammato l'Ariston con i suoi successi in un medley accattivante. Non sono mancati momenti commoventi, come l'omaggio di Angelina Mango al padre accompagnata dall'Orchestra di Roma e l'appello di Dargen D'Amico per il "cessate il fuoco" rivolto a tutte le donne.

La co-conduttrice Lorella Cuccarini ha regalato al pubblico una serata indimenticabile, mentre l'inaspettata incursione di Fiorello sul palco ha aggiunto un tocco di spensieratezza all'evento. Oltre alle celebrità del mondo dello spettacolo, il Festival ha ospitato anche la protesta dei trattori, con Amadeus che ha letto un documento del collettivo "Riscatto Agricolo" sottolineando la necessità di una giusta remunerazione per i produttori agricoli.

