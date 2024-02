Tale e Quale Sanremo 2024: Alessandro Greco trionfa nella finale - Video

Alessandro Greco vince Tale e Quale Sanremo 2024, classifica finale e dettagli della puntata del 24 febbraio. Nella serata del 24 febbraio 2024, si è conclusa l'edizione speciale di "Tale e Quale Sanremo", condotta da Carlo Conti su Rai 1. Alessandro Greco, già vincitore della prima puntata, si è confermato campione anche nella finale, interpretando magistralmente Toto Cutugno. La competizione ha visto la partecipazione di vari artisti che hanno imitato celebri cantanti italiani, esibendosi con brani iconici del Festival di Sanremo.

La seconda e ultima puntata ha offerto un ricco cast di concorrenti, tra cui Paolo Conticini, Virginio, Pierpaolo Pretelli, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Andrea Agresti, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci, Gigliola Cinquetti e Ginevra Lamborghini. Oltre alle esibizioni dei concorrenti, la puntata è stata arricchita dalle performance "fuori gara" di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che hanno proposto divertenti imitazioni di artisti internazionali.

Il programma, che ha riscosso successo in termini di ascolti, è stato trasmesso in diretta tv su Rai 1 e disponibile anche in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it dove puoi rivedere tutti i video delle esibizioni. La giuria, composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, ha valutato le esibizioni dei concorrenti, contribuendo a determinare la classifica finale.

"Tale e Quale Sanremo 2024" si è confermato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana e del Festival di Sanremo, offrendo momenti di intrattenimento e talento artistico.