Tale e quale Sanremo 2024 ultima puntata: anticipazioni 24 febbraio 2024

La seconda e ultima puntata di "Tale e Quale Sanremo 2024" andrà in onda stasera, sabato 24 febbraio, alle 21.30 su Rai 1, dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Il programma, presentato da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà i concorrenti esibirsi in brani iconici del Festival della Canzone Italiana. Il vincitore di questa serata sfiderà Alessandro Greco, vincitore della puntata precedente, per il titolo di "Campione di Tale e Quale Sanremo 2024".

Tra i concorrenti di questa serata figurano Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci e Virginio, che si cimenteranno in interpretazioni dal vivo di celebri brani sanremesi. La giuria storica del programma, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sarà affiancata da un quarto giudice speciale, Iva Zanicchi, per questa puntata.

Tale e Quale Sanremo, la classifica e vincitore

Dopo ogni esibizione, i concorrenti di "Tale e Quale Sanremo 2024" saranno valutati dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. In questa serata, si unirà come quarto giudice Iva Zanicchi, celebre regina del Festival di Sanremo. Oltre al giudizio della giuria, i concorrenti dovranno anche convincere i propri compagni d'avventura. Ogni partecipante avrà la possibilità di influenzare la classifica esprimendo una preferenza per un collega da premiare, inclusa la possibilità di autovotarsi.

Alla fine della puntata verrà svelata la classifica finale con il vincitore della serata. Tuttavia, l'emozione non finisce qui poiché il vincitore avrà l'opportunità di competere per diventare il "Campione di Tale e Quale Sanremo 2024", sfidando il vincitore della puntata della scorsa settimana.

L'edizione speciale di "Tale e Quale Sanremo" segue il successo del Festival di Sanremo 2024, offrendo al pubblico la possibilità di rivivere alcune delle canzoni più amate e memorabili del festival attraverso le performance degli artisti.