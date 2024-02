Scaletta seconda serata Sanremo 2024: ecco i 15 cantanti

di Redazione Zazoom - mercoledì 7 febbraio 2024

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 promette di incantare il pubblico con le esibizioni di 15 talentuosi cantanti, ognuno presentato da un collega che non salirà sul palco in questa occasione. Un momento unico che aggiunge un tocco di intimità e collaborazione tra gli artisti. L'attesa serata, prevista per il 7 febbraio, si concluderà intorno all'1.45 circa, offrendo al pubblico una selezione variegata di performance musicali.

Tra i cantanti in gara questa sera, vedremo Alfa presentato da Mr Rain, Annalisa da Maninni, BigMama da Il Tre, Clara da Negramaro, Dargen D'Amico da Diodato, e molti altri. Questa innovativa modalità permetterà anche ai presentatori di esibirsi durante il ritornello della loro canzone, aggiungendo un elemento di sorpresa e coinvolgimento alla serata.

Seconda Serata di Sanremo 2024: Presentazioni e Esibizioni dei 15 Cantanti

La scaletta delle esibizioni seguirà l'ordine di ingresso dei cantanti: Fred De Palma, Renga-Nek, Alfa, Dargen D'Amico, Il Volo, Gazzelle, Emma, Mahmood, BigMama, The Kolors, Geolier, Loredana Bertè, Annalisa, Irama, e Clara. Non resta che prepararsi a un'altra indimenticabile serata ricca di musica, emozioni e sorprese, pronti a lasciarsi trasportare dal talento e dalla passione dei protagonisti del Festival di Sanremo 2024.

