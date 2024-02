Classifica Sanremo 2024: Loredana Bertè prima

di Redazione Zazoom - mercoledì 7 febbraio 2024

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 rivela i primi cinque in classifica, con Loredana Bertè in testa con la sua canzone 'Pazza'.

La serata inaugurale del Festival di Sanremo 2024 ha visto Loredana Bertè emergere come la favorita della giuria della sala stampa, con la sua potente interpretazione di 'Pazza'. Il brano ha conquistato il pubblico e gli esperti, posizionando la cantante al vertice della classifica.

A seguire, si piazzano altri talentuosi artisti: Angelina Mango con 'La noia' al secondo posto, Annalisa con 'Sinceramente' al terzo, Diodato con 'Ti Muovi' al quarto e Mahmood con 'Tuta Gold' al quinto. Questi risultati, determinati dalla sola giuria della sala stampa, forniscono un'indicazione del panorama musicale del Festival in questa edizione.

Il processo di valutazione del Festival coinvolge tre diverse giurie: il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio. La prima serata, valutata dalla Sala Stampa, ha stabilito le prime 5 posizioni dopo le esibizioni iniziali delle 30 canzoni in gara. Successivamente, i cantanti si divideranno in due gruppi da 15 per le serate di mercoledì e giovedì, con un ordine di apparizione sul palco deciso tramite sorteggio.

Le serate successive vedranno un'evoluzione del processo di votazione, con la quarta serata dedicata alle cover e la quinta alla finale. In queste fasi, il voto del pubblico da casa e delle giurie continuerà a determinare la classifica finale, fino alla proclamazione del vincitore.

