Atp Rotterdam: Jannik Sinner numero 3 del mondo se vince, forfait di Medvedev

martedì 6 febbraio 2024

L'opportunità di scalare le classifiche per il giovane talento italiano. Daniil Medvedev, campione in carica e numero 3 del mondo, ha annunciato il suo forfait per il torneo Atp 500 di Rotterdam tramite i suoi profili social. Il motivo? Un infortunio al piede destro che non gli consente di essere al meglio per competere.

"Nel frattempo, il mio piede destro non è ancora pronto per tornare a giocare", ha spiegato il 27enne russo, aggiungendo il suo affetto per l'evento e la speranza di parteciparvi nel 2025.

Atp Rotterdam: Sinner in Prima Linea, Medvedev Salta il Torneo

Questa situazione pone Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, come la testa di serie numero uno nel torneo. L'italiano ha recentemente sconfitto proprio Medvedev in una finale epica, dimostrando il suo talento e la sua determinazione. Con la possibilità di vincere a Rotterdam, Sinner avrà l'opportunità di raggiungere il suo best ranking e scalare al numero 3 del mondo, un traguardo straordinario per il giovane campione italiano.

