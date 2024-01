Jannik Sinner al Kooyong Classic 2024: Quante Partite Giocerà e Cosa Possiamo Aspettarci?

di Redazione Zazoom - mercoledì 10 gennaio 2024

Nel prestigioso torneo di esibizione Kooyong Classic 2024, Jannik Sinner si appresta a disputare un secondo incontro dopo la vittoria contro l'australiano Marc Polmans. Il suo prossimo avversario sarà il norvegese Casper Ruud, in un match che potrebbe decidere la sua partecipazione al terzo giorno del torneo.

La peculiarità di questa competizione è che, non essendo basata su un tabellone ad eliminazione diretta, la partecipazione di Sinner nelle fasi successive dipende dagli accordi tra il giocatore e gli organizzatori. Non esistono restrizioni nel regolamento, consentendo a Sinner di scendere in campo anche nell'ultima giornata, nonostante il risultato del secondo match.

Il Kooyong Classic 2024 si svolge nella stessa città che ospiterà gli Australian Open, evitando a Sinner lunghi spostamenti per partecipare al primo torneo dello Slam. Ciò potrebbe permettergli di disputare un'ultima esibizione anche il venerdì, senza compromettere la sua preparazione per il torneo principale.

Il calendario della giornata di giovedì 11 gennaio presenta altri incontri intriganti, tra cui quello di Andy Murray contro Dominic Thiem e la sfida tra Stan Wawrinka e Zhang Zhizhen. Gli appassionati di tennis seguono con interesse l'evolversi della performance di Sinner, con la speranza di vederlo brillare anche nelle prossime sfide.