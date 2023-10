Soccorre figlia : muore annegato, tragedia a Gela

di Redazione Zazoom - domenica 15 ottobre 2023

Zazoom News © 2023 - Police Privacy

, in provincia di Catania,. L'uomo si è gettato in acqua per assistere la bambina che lottava tra le onde. Le squadre della Capitaneria di Porto hanno affrontato le difficoltà del mare agitato e, non senza sforzi, hanno trasportato il 54enne sulla spiaggia. Le sue condizioni erano gravi secondo gli operatori del 118, che hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco. Purtroppo, durante il trasporto verso l'ospedale, il cuore dell'uomo ha smesso di battere.