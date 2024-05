Graceland a rischio: Riley Keough combatte per preservare l'eredità di Elvis

L'iconica tenuta di Graceland, legata indissolubilmente al leggendario Elvis Presley, è al centro di una battaglia legale e familiare. Riley Keough, nipote di Elvis e figlia di Lisa Marie Presley, sta lottando per mantenere intatta l'eredità del nonno e assicurare un futuro sicuro alla storica proprietà.

La situazione si è complicata a seguito della morte improvvisa di Lisa Marie Presley nel gennaio 2023. Lisa Marie, unica figlia di Elvis, era la proprietaria di Graceland e la sua scomparsa ha scatenato una disputa legale tra Riley Keough e sua nonna, Priscilla Presley, riguardo al controllo dell'eredità.

Dopo mesi di tensioni e negoziazioni, un giudice di Los Angeles ha finalmente risolto la controversia, nominando Riley Keough come unica amministratrice del patrimonio di sua madre. Questo accordo include un pagamento forfettario di un milione di dollari a Priscilla, insieme a un compenso annuale per il ruolo di consulente speciale.

Graceland, situata a Memphis, Tennessee, è più di una semplice proprietà; è un simbolo culturale visitato da oltre 500.000 fan ogni anno. Riley Keough ha sottolineato l'importanza di preservare questo patrimonio per le future generazioni, nonostante le difficoltà emotive e logistiche affrontate dalla famiglia.

Un punto di contesa particolare è stato il futuro luogo di sepoltura di Priscilla Presley. Secondo i nuovi documenti legali, Riley ha accettato che Priscilla possa essere sepolta nel Giardino della Meditazione di Graceland, vicino ad Elvis, senza dover spostare altre tombe già presenti.

Riley Keough, attrice nota per la serie "Daisy Jones & The Six", ha dichiarato in un'intervista che, nonostante le difficoltà iniziali, ora tutto è stato chiarito e la famiglia è in buoni rapporti. Ha elogiato il ruolo di sua nonna nella creazione del legato di Elvis e ha espresso la sua volontà di continuare a onorare questa tradizione.

Il compromesso raggiunto tra Riley e Priscilla rappresenta un passo importante per garantire che Graceland rimanga un punto di riferimento per i fan di Elvis in tutto il mondo, continuando a raccontare la storia di una delle più grandi icone della musica del XX secolo.