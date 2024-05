Il Volo - Tutti per uno: Scaletta Completa dei Cantanti per la Seconda Serata su Canale 5

La seconda serata dello spettacolo "Il Volo - Tutti per uno" andrà in onda martedì 21 maggio su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, i tre tenori de Il Volo, festeggiano i loro 15 anni di carriera con una serie di concerti dall'Arena di Verona. La conduzione è affidata a Federica Panicucci. Questo è il secondo di tre appuntamenti, con il primo che si è svolto il 14 maggio e l'ultimo previsto per il 27 maggio.

La serata vedrà la partecipazione di numerosi ospiti del panorama musicale italiano, tra cui Gianna Nannini, Umberto Tozzi, Giuliano Sangiorgi, Irama, Enrico Nigiotti, Santi Francesi, Clara, Nina Solodovnikova e Giuseppe Fiorello. La presenza di questi artisti arricchisce l'evento, garantendo una varietà di generi musicali e performance uniche.

Scaletta degli ospiti della seconda serata:

- Gianna Nannini

- Umberto Tozzi

- Giuliano Sangiorgi

- Irama

- Enrico Nigiotti

- Santi Francesi

- Clara

- Nina Solodovnikova

- Giuseppe Fiorello

Il programma "Il Volo - Tutti per uno" è un progetto ideato da Michele Torpedine e diretto da Luigi Antonini. Le serate dall'Arena di Verona anticipano un tour estivo di 20 concerti che si terranno in alcune delle location più suggestive d'Italia.

Lo spettacolo si preannuncia un evento imperdibile per i fan de Il Volo e per gli amanti della musica italiana in generale, grazie alla combinazione di performance live di grande impatto e alla partecipazione di artisti di alto livello.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, segui il programma su Canale 5 e consulta il sito ufficiale dello show.