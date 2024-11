Trump nomina Tom Homan responsabile del controllo delle frontiere USA

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la nomina di Tom Homan, ex direttore ad interim dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE), come responsabile del controllo delle frontiere. Homan, 62 anni, vanta una lunga carriera nelle forze dell'ordine e nell'immigrazione. Trump ha definito Homan il suo "zar di frontiera", attribuendogli la supervisione delle questioni di sicurezza, dal confine meridionale alla sicurezza aerea, e la responsabilità di tutte le deportazioni degli immigrati clandestini nei loro Paesi di origine.

Durante la sua precedente esperienza come direttore ad interim dell'ICE, Homan ha implementato politiche rigorose sull'immigrazione, inclusa la separazione delle famiglie al confine, una misura che ha suscitato ampie critiche. La sua nomina sottolinea l'impegno di Trump nel rafforzare la sicurezza delle frontiere e nell'attuare misure più severe contro l'immigrazione illegale.

Oltre a Homan, Trump ha nominato la deputata repubblicana Elise Stefanik come ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Stefanik è descritta come una "combattente dell'America First incredibilmente forte, tenace e intelligente".

Queste nomine riflettono la determinazione di Trump nel perseguire le sue politiche di immigrazione e di politica estera, puntando su figure con esperienze consolidate in ambito di sicurezza e diplomazia.

