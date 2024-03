Donald Trump propone a Elon Musk l'acquisto di Truth Social

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proposto a Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, di acquistare Truth Social, il social network da lui fondato. La proposta è stata fatta durante l'estate, in un contesto in cui Truth Social stava affrontando difficoltà finanziarie e un processo di fusione complicato. Nonostante l'interesse di Trump nel vendere la piattaforma, Musk non ha mostrato entusiasmo per l'offerta.

Truth Social è stato creato da Trump in seguito alla sua sospensione dalle principali piattaforme social, tra cui Twitter (ora X), a causa del suo ruolo nell'assalto al Congresso degli Stati Uniti. Da allora, Trump ha utilizzato esclusivamente Truth Social per comunicare con i suoi sostenitori, cercando di mantenere alto il valore finanziario del social network.

Elon Musk, che ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari nel 2022, ha precedentemente criticato Truth Social, definendolo un eco chamber di destra e sottolineando la sua scarsa popolarità. Nonostante ciò, Musk ha riattivato l'account Twitter di Trump a novembre 2022, sebbene l'ex presidente abbia scelto di non utilizzare la piattaforma, preferendo rimanere su Truth Social per preservarne il valore.

La proposta di vendita di Truth Social arriva in un momento in cui Trump sta cercando di rafforzare la sua presenza sui social media e di raccogliere fondi per la sua campagna. Tuttavia, la mancanza di interesse da parte di Musk e le difficoltà finanziarie di Truth Social sollevano interrogativi sulla futura direzione e sostenibilità della piattaforma.

La proposta di Trump a Musk di acquistare Truth Social evidenzia le sfide che il social network sta affrontando e il desiderio dell'ex presidente di trovare soluzioni per garantirne la continuità. Nonostante l'offerta, l'assenza di interesse da parte di Musk suggerisce che Truth Social dovrà cercare altre vie per assicurarsi un futuro stabile.