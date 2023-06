Donald Trump rischia di pagare il prezzo della spacconata a Miami?

Se dovesse perdere la Florida per un pugno di voti, potrebbe essere che Donald Trump debba fare i conti con le conseguenze della sua recente gaffe nella città di Miami, la metropoli più importante dello Stato del Sole, dove il suo principale rivale per la nomination repubblicana delle elezioni presidenziali del 2024 è Ron DeSantis, attualmente governatore dello Stato. E proprio a Miami è emersa, negli ultimi giorni, la candidatura del sindaco Francis Suarez alla Casa Bianca.

Il magnate era in città per partecipare all'udienza del processo riguardante i documenti classificati nascosti a Mar-a-Lago, durante il quale si è dichiarato non colpevole dei 37 capi di imputazione a lui contestati. Dopo aver lasciato il palazzo di giustizia, l'ex presidente si è recato a Versailles, probabilmente il più famoso ristorante cubano di Little Havana a Miami (alcuni lo considerano il più famoso di tutti gli Stati Uniti), un luogo abituale per i politici che cercano di conquistare il favore della numerosa comunità cubana.

Il locale era affollato di sostenitori pronti a festeggiare il settantasettesimo compleanno dell'ex presidente, che cadeva mercoledì scorso, nonostante le due accuse penali a suo carico. I presenti cantavano cori di gioia e incoraggiamento, che hanno galvanizzato l'imprenditore al punto da esclamare: "Cibo per tutti!". Naturalmente, tutti hanno pensato che Trump avesse intenzione di offrire ai presenti i tipici piatti cubani come picadillos o chicharrones di pollo fritto. Tuttavia, il magnate ha lasciato tutti a bocca asciutta.

Dopo dieci minuti di incoraggiamenti e abbracci, se ne è andato senza nemmeno toccare il portafoglio per pagare il conto. Tra i testimoni di questo episodio c'era anche l'ex campione di combattimento MMA, il lottatore Jorge Masvidal, che combatte per la squadra dell'Università di Miami, il quale sostiene che nonostante tutto Trump sia "il migliore presidente di tutti i tempi". Questo episodio sembra non aver scalfito l'umore del politico, che poche ore dopo si è pronunciato sui social media dicendo: "Grazie Miami. Un caloroso benvenuto in un giorno così triste per il nostro paese!".