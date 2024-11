Trump forma una squadra di fedelissimi: esclusi Pompeo e Haley

Donald Trump ha annunciato che né l'ex segretario di Stato Mike Pompeo né l'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley faranno parte della sua futura amministrazione. In un post su Truth Social, Trump ha dichiarato: "Non inviterò l'ex ambasciatrice Nikki Haley o l'ex segretario di Stato Mike Pompeo a unirsi all'amministrazione Trump, che è attualmente in formazione. Mi sono molto divertito e ho apprezzato lavorare con loro in passato e vorrei ringraziarli per il loro servizio al nostro Paese".

Questa decisione evidenzia l'intenzione di Trump di circondarsi di collaboratori strettamente leali. Nikki Haley ha sfidato Trump nelle primarie repubblicane e non ha partecipato attivamente alla sua campagna presidenziale. Mike Pompeo, da parte sua, ha condannato l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, attirandosi critiche da parte dei sostenitori più ferventi di Trump. Secondo Politico, Pompeo aveva considerato una candidatura presidenziale nel 2024, ma ha deciso di non sfidare Trump per la nomination repubblicana.

Entrambi hanno espresso il loro sostegno a Trump più tardi rispetto ad altri ex funzionari della sua amministrazione. Fonti interne riferiscono che Pompeo aspirava al ruolo di segretario alla Difesa, ma ha incontrato l'opposizione di figure vicine a Trump, tra cui il figlio Donald Trump Jr. e l'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson. Un ex funzionario dell'amministrazione Trump ha commentato: "C'è il desiderio di non avere persone con ambizioni presidenziali che usino i posti nel gabinetto di Trump come trampolino di lancio. È stato scottato in passato da Mike e da Haley, e le loro idee di politica estera non sono allineate a quelle del presidente".

La scelta di escludere Pompeo e Haley riflette la volontà di Trump di formare una squadra governativa composta da individui la cui lealtà e visione politica siano in linea con le sue priorità per il prossimo mandato.

Trump nomina Tom Homan responsabile del controllo delle frontiere USA - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la nomina di Tom Homan, ex direttore ad interim dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE), come responsabile del controllo delle frontiere. Homan, 62 anni, vanta una lunga carriera nelle forze dell'ordine e nell'immigrazione.

Contatto diretto tra Trump e Putin sulla guerra in Ucraina: richiesta di evitare l'escalation - Giovedì scorso, 7 novembre 2024, il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, segnando il primo contatto diretto tra i due leader dopo le elezioni americane del 5 novembre.

Donald Trump propone a Elon Musk l'acquisto di Truth Social - L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proposto a Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, di acquistare Truth Social, il social network da lui fondato. La proposta è stata fatta durante l'estate, in un contesto in cui Truth Social stava affrontando difficoltà finanziarie e un processo di fusione complicato.