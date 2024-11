Moise Kean: dalla Juventus alla Fiorentina, la rinascita di un bomber

Nella Fiorentina in ascesa, Moise Kean è diventato il protagonista indiscusso. La sua tripletta contro l'Hellas Verona lo ha consacrato come uno degli attaccanti più in forma della Serie A, candidandolo per una maglia da titolare nei prossimi impegni della Nazionale italiana contro Francia e Belgio. Acquistato in estate dalla Juventus per 15 milioni di euro, Kean ha già realizzato 8 gol in campionato, ai quali si aggiungono 3 reti in Conference League, per un totale di 11 marcature stagionali. Un inizio così brillante a Firenze non si vedeva da tempo, e i tifosi viola, entusiasti del secondo posto in classifica, iniziano a fare paragoni con leggende come Batistuta, Toni e Gilardino.

A Firenze, Kean ha ritrovato forma, senso del gol e, soprattutto, fiducia, dopo anni difficili in cui il suo talento era offuscato da prestazioni opache e comportamenti discutibili fuori dal campo. Anche il commissario tecnico Luciano Spalletti, presente in tribuna al Franchi durante la partita contro l'Hellas, non ha potuto ignorare la crescita esponenziale dell'attaccante. In un periodo in cui l'Italia scarseggia di bomber, Spalletti ha convocato Kean per le sfide di ottobre, salvo poi dovervi rinunciare a causa di un infortunio, e ora lo ha incluso per le partite contro Francia e Belgio. Il ballottaggio con Mateo Retegui, centravanti dell'Atalanta e attuale capocannoniere della Serie A con 11 gol, per una maglia da titolare contro i transalpini è aperto.

La rinascita di Kean è attribuibile sia a motivi tattici che personali. Conosciuto per un carattere particolare, in passato ha avuto problemi in spogliatoio e con diversi allenatori. Appassionato di rap e con uno stile eccentrico, ama essere al centro dell'attenzione, ma spesso soffre le pressioni. A Torino, con la maglia della Juventus, non sentiva fiducia, nonostante Allegri si affidasse spesso a lui per sostituire o affiancare Vlahovic. "La maglia della Juventus pesa molto più di qualunque altra in Serie A. Perdere un pallone o sbagliare un gol qui, non è come farlo altrove", dichiarò il tecnico livornese in una conferenza stampa. Le critiche ricevute a Torino non aiutavano Kean a esprimere il suo talento, nonostante a soli 24 anni avesse già vestito le maglie di Juventus, Paris Saint-Germain ed Everton, con fortune alterne.

A Firenze, Kean ha trovato un ambiente ambizioso e appassionato di calcio, ma senza le pressioni dei grandi club. La Fiorentina, dopo due finali consecutive di Conference League, punta al grande salto e in estate ha affidato la guida tecnica a Raffaele Palladino. L'ex allenatore del Monza, dopo un inizio di stagione difficile, ha saputo valorizzare le caratteristiche di Kean, sfruttando la sua capacità di attaccare la profondità e la sua esplosività in campo, come dimostrato nella partita contro l'Hellas.

Juventus-Psv Eindhoven Champions League: Le probabili formazioni e Dove vedere la partita in tv - Questa sera, 17 settembre 2024, la Juventus debutta nella fase a gironi della Champions League contro il PSV Eindhoven. Il match, previsto per le 18:45 all'Allianz Stadium di Torino, segna il ritorno dei bianconeri nella massima competizione europea dopo un anno di assenza.

Calciomercato Juventus: Koopmeiners e Gudmundsson per rinforzare la squadra - La Juventus ha già iniziato a pianificare la prossima stagione calcistica con l'obiettivo di rinforzare la squadra attraverso l'acquisto di nuovi giocatori. Tra i principali obiettivi di mercato per il centrocampo figura Teun Koopmeiners, attualmente all'Atalanta, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Juventus-Frosinone: Dove vedere in tv e streaming e le formazioni - La Juventus, dopo aver ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite di campionato, si prepara ad affrontare il Frosinone in una sfida cruciale per il ritorno alla vittoria. La partita si svolgerà domenica 25 febbraio alle 12.30 all'Allianz Stadium, valida per la 26esima giornata di Serie A.