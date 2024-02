Calciomercato Juventus: Koopmeiners e Gudmundsson per rinforzare la squadra

La Juventus ha già iniziato a pianificare la prossima stagione calcistica con l'obiettivo di rinforzare la squadra attraverso l'acquisto di nuovi giocatori. Tra i principali obiettivi di mercato per il centrocampo figura Teun Koopmeiners, attualmente all'Atalanta, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro. La Vecchia Signora potrebbe tentare di abbassare questa cifra inserendo nell'operazione Matias Soulé, apprezzato dalla squadra bergamasca. Un altro nome per il centrocampo è quello di Lewis Ferguson del Bologna, mentre per l'attacco si punta su Felipe Anderson, in scadenza con la Lazio, e Albert Gudmundsson del Genoa, valutato non meno di 20 milioni di euro.

Gudmundsson, in particolare, ha attirato l'attenzione per le sue prestazioni con il Genoa, segnando nove reti in campionato e due in Coppa Italia. Il giocatore islandese, con un contratto in scadenza nel 2026, potrebbe rappresentare un importante rinforzo per l'attacco bianconero.

La Juventus, attualmente al secondo posto in Serie A, cerca di colmare il divario con l'Inter capolista e di prepararsi al meglio per la prossima stagione. Oltre ai rinforzi in campo, la squadra potrebbe valutare cessioni importanti, come quella di Dusan Vlahovic, per il quale il Real Madrid potrebbe presentare un'offerta di 75 milioni di euro.

In vista della stagione 2023-2024, la Juventus ha già effettuato alcune operazioni di mercato, tra cui l'acquisto di Timothy Weah dal Lilla e di Arkadiusz Milik dall'Olympique Marsiglia, oltre a diverse cessioni e rientri da prestito.