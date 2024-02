Verona Juventus oggi in TV e streaming: orario e formazioni partita

di Paola Cammarota - sabato 17 febbraio 2024

La partita tra Verona e Juventus, valida per la 25ª giornata di Serie A, si preannuncia carica di emozioni e di significati importanti per entrambe le squadre. Il fischio d'inizio è previsto per le 18:00 di sabato 17 febbraio 2024, presso lo stadio Bentegodi di Verona. Questo incontro sarà trasmesso in diretta TV e streaming esclusivamente su DAZN, rendendolo accessibile per tutti gli abbonati attraverso vari dispositivi.

La Juventus, guidata da Massimiliano Allegri, arriva a questo appuntamento dopo un periodo difficile, avendo raccolto solo un punto nelle ultime tre partite, con l'obiettivo di rilanciarsi nella corsa al vertice della classifica e mantenere il distacco dall'Inter, attualmente in vantaggio di 7 punti, e dal Milan, che insegue a -1. Dall'altra parte, il Verona di Marco Baroni cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, dopo aver ottenuto un pareggio importante contro il Monza nell'ultima giornata.

Le probabili formazioni di Verona-Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, la Juventus dovrà fare a meno di Bremer, squalificato, e potrebbe affidarsi a Rugani in difesa insieme a Gatti e Danilo. In attacco, Allegri recupera Vlahovic, offrendo diverse opzioni offensive nonostante l'assenza forzata. Il Verona, invece, vede il ritorno di Suslov, che sarà schierato in attacco al fianco di Folorunsho e Lazovic, cercando di sfruttare al meglio le proprie risorse per sorprendere i bianconeri.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

La partita si presenta come un cruciale incrocio di obiettivi: da un lato, la Juventus aspira a ritrovare la vittoria per non perdere ulteriore terreno nelle zone alte della classifica; dall'altro, il Verona lotta per ogni punto nella speranza di garantirsi la permanenza in Serie A. Con entrambe le squadre alla ricerca di un risultato positivo, l'incontro promette di essere intenso e combattuto.