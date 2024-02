Juventus-Frosinone: Dove vedere in tv e streaming e le formazioni

La Juventus, dopo aver ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite di campionato, si prepara ad affrontare il Frosinone in una sfida cruciale per il ritorno alla vittoria. La partita si svolgerà domenica 25 febbraio alle 12.30 all'Allianz Stadium, valida per la 26esima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, attualmente a -9 dalla capolista Inter, scenderà in campo con un 3-5-2, puntando su Szczesny in porta; Gatti, Bremer e Rugani in difesa; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic a centrocampo; e il duo offensivo Yildiz-Vlahovic.

uventus-Frosinone: Formazioni e Diretta TV per la 26esima Giornata di Serie A

Il Frosinone, guidato da Eusebio Di Francesco, è a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante solamente tre punti. I ciociari, che arrivano da tre sconfitte consecutive, si affideranno al modulo 4-3-3 con Turati tra i pali; Zortea, Monterisi, Okoli e Valeri in difesa; Mazzitelli, Barrenechea e Gelli a centrocampo; e l'attacco composto da Soulé, Kaio Jorge e Harroui.

La partita sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l'evento sia in tv che in streaming.