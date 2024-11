Incidente mortale sulla SP75 Lucugnano-Tricase: un morto e un ferito grave

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera sulla strada provinciale 75, nel tratto che collega Lucugnano a Tricase, in direzione di quest'ultima località. Un uomo di origine bengalese, in sella a un monopattino, è stato investito da un'automobile. Un secondo individuo, anch'egli migrante, viaggiava su una bicicletta ed è rimasto gravemente ferito nell'incidente. L'impatto è avvenuto nei pressi del campo sportivo di Lucugnano. L'automobilista coinvolto si è prontamente fermato per allertare i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.

