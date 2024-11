Incidente Mortale a Felegara (Parma): Operaio di 59 Anni Perde la Vita Cadendo da un Capannone

Nel pomeriggio di oggi, 11 novembre 2024, un tragico incidente sul lavoro ha avuto luogo a Felegara, frazione del comune di Medesano, in provincia di Parma. Un operaio di 59 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava eseguendo lavori di manutenzione sul tetto quando è caduto da un'altezza considerevole. L'impatto con il suolo è stato fatale, e i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri e un'ambulanza. I militari hanno avviato le indagini per determinare le cause esatte dell'accaduto. Il medico legale ha effettuato un primo esame sul corpo dell'operaio, confermando la gravità delle ferite riportate.

Questo tragico evento riporta l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri edili e nelle attività che comportano lavori in quota. Le autorità competenti stanno lavorando per fare chiarezza sulle circostanze dell'incidente e per prevenire simili tragedie in futuro.

