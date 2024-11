Conte critica il VAR dopo Inter-Napoli: Così non funziona

Al termine del match tra Inter e Napoli, conclusosi 1-1, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha espresso forti critiche riguardo all'utilizzo del VAR, focalizzandosi sul rigore assegnato all'Inter per un contatto tra Anguissa e Dumfries.

Al 74' minuto, Dumfries è entrato in area di rigore e si è scontrato con Anguissa, che ha allargato la gamba per proteggere il pallone, urtando il piede sinistro dell'olandese. Nonostante il contatto apparisse lieve e in linea con la dinamica dell'azione, l'arbitro Mariani ha immediatamente indicato il dischetto del rigore.

Conte, visibilmente contrariato, ha dichiarato: "Che significa che il VAR non poteva intervenire? È qualcosa che mi fa veramente arrabbiare: il VAR dovrebbe correggere gli errori o valutare situazioni sfuggite all'arbitro. Usato così crea solo retropensieri da parte di tutti... Se c'è un errore, come nel caso del rigore concesso, il VAR deve intervenire, non confermare la decisione, sbagliata, dell'arbitro. E deve valere per tutti, non solo quando avviene contro di noi."

L'ex arbitro Luca Marelli, intervenuto su DAZN, ha spiegato: "Il contatto è leggero, ma c'è. Si tratta di un'interpretazione dell'arbitro e quindi non può essere oggetto di revisione VAR." Secondo il protocollo, il VAR può intervenire solo in caso di "chiaro ed evidente errore" da parte del direttore di gara. In questo caso, Mariani ha giudicato falloso il contatto, rendendo dominante la sua decisione sul campo.

Le dichiarazioni di Conte hanno suscitato diverse reazioni. Alcuni tifosi interisti hanno commentato sui social: "Conte sa benissimo che questo è rigore. Ha fatto questo cinema per nascondere l'umiliazione del campo." Altri hanno osservato: "Questi rigorini ci sono sempre stati, rimane una valutazione dell'arbitro dal campo, che può sbagliare o meno, ma il VAR se c'è questo tipo di contatto non interviene mai."

Alcuni hanno ricordato episodi precedenti, come il rigore assegnato al Napoli contro l'Empoli lo scorso settembre, suggerendo una certa incoerenza nelle proteste di Conte.

La partita ha visto l'Inter ottenere un rigore al 74', poi fallito da Calhanoglu, dopo il contatto tra Anguissa e Dumfries. L'arbitro Mariani ha giudicato falloso l'intervento, decisione che ha scatenato le critiche di Conte. Secondo il protocollo VAR, l'intervento è previsto solo in caso di "chiaro ed evidente errore" o "grave episodio non visto" dall'arbitro. In questo caso, il contatto è stato valutato dall'arbitro come falloso, escludendo l'intervento del VAR.

M5S: Grillo diffida Conte, nessuna modifica ai principi fondativi del Movimento - Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, ha inviato una diffida ufficiale a Giuseppe Conte, leader del partito, per ribadire l'impossibilità di discutere o modificare i principi fondamentali del M5S. Grillo ha specificato che non è consentito aprire un confronto deliberativo tra gli iscritti su temi come il nome, il simbolo del Movimento e la regola del doppio mandato, punti chiave del M5S sin dalla sua fondazione.

Riforma e Collaborazione: Il Nuovo Corso di Conte e il Dialogo con il PD - Giuseppe Conte, ex premier e figura di spicola del Movimento 5 Stelle (M5S), ha delineato un percorso di rinnovamento per il partito, sottolineando l'importanza di non considerarlo una semplice operazione di marketing. Il suo obiettivo è quello di riscrivere i diritti dei lavoratori e degli imprenditori, aggiornando lo Statuto dei lavoratori che risale al 1970.

Grande Fratello : Letizia Petris risponde alle accuse dell'ex fidanzata Nicole Conte - Nell'episodio del Grande Fratello, Letizia Petris si è trovata di fronte a gravi accuse mosse dalla sua ex fidanzata Nicole Conte. Durante la trasmissione, sono emersi presunti episodi di violenza fisica, menzogne, manipolazioni e tradimenti. La partecipante al reality, visibilmente infastidita dalle dichiarazioni di Conte, ha risposto in modo enigmatico.