ATP Bolelli-Vavassori vs Bopanna-Ebden: Orario, Precedenti e Dove Vederla in TV

Oggi, lunedì 11 novembre 2024, alle ATP Finals di Torino, il duo italiano Simone Bolelli e Andrea Vavassori scenderà in campo nel Gruppo 'Bob Bryan' per affrontare la coppia composta dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden. Il match è previsto non prima delle ore 18:00.

Precedenti tra le Coppie

Le due coppie si sono incontrate quattro volte in carriera, con un bilancio equilibrato di due vittorie per ciascuna. L'ultimo incontro risale al 6 giugno 2024, durante le semifinali del Roland Garros, dove Bolelli e Vavassori hanno avuto la meglio su Bopanna ed Ebden con il punteggio di 6-2, 6-4.

Dove Vederla in TV e Streaming

Il match sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport, inclusi Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Inoltre, sarà visibile in chiaro su Rai 2. Per lo streaming, gli abbonati possono seguire l'incontro su RaiPlay, Now, Tennis TV e l'app Sky Go.

Programma del Gruppo 'Bob Bryan'

Oltre alla sfida tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden, nel Gruppo 'Bob Bryan' è in programma un altro incontro oggi, lunedì 11 novembre, intorno alle 12:00. In questa partita, il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic affronteranno i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Putz.

Il match tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden si svolgerà sul campo centrale del Pala Alpitour di Torino. La superficie in cemento veloce favorisce il gioco potente e le volée, rendendo l'incontro particolarmente avvincente.

Statistiche e Curiosità

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto le ATP Finals per la prima volta come coppia, rappresentando l'Italia in questo prestigioso torneo. La loro presenza alle Finals segna un traguardo significativo nella loro carriera di doppio.

Rohan Bopanna e Matthew Ebden, vincitori dell'Australian Open 2024, sono attualmente tra le coppie più in forma del circuito. La loro esperienza e il successo recente li rendono avversari temibili per gli italiani.

Oltre al doppio, l'ATP Finals di Torino vede la partecipazione di altri tennisti italiani, tra cui Jannik Sinner, che ha ottenuto una vittoria convincente nel suo esordio nel torneo. L'evento sta attirando l'attenzione degli appassionati di tennis in tutto il mondo, con partite di alto livello e una competizione intensa.

L'incontro tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden promette di essere una sfida emozionante, con entrambe le coppie determinate a ottenere un risultato positivo. Gli appassionati di tennis possono seguire il match in diretta televisiva e streaming, con diverse opzioni disponibili per non perdere nemmeno un punto dell'azione.

