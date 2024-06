Folla da stadio alla giornata di prevenzione alla Cri di Albiano Magra e il dottor Valli senologo fa il…pieno con il test epigentico

Il dottor Mario Valli g.Direttore di Chirurgia Generale all'Ospedale ‘’Maria Vittoria’’ di Torino, specialista in Chirurgia Generale e Oncologia Clinica, senologo di fama, il test di epigenetica cioè la mappatura tratta da un capello con la tecnologia sdrive 8( Cell Wellbeing Italia coordinato da Giorgio Terziani) permette di capire quali fattori danneggino o siano utili per la salute delle cellule effettuato dalla dottoressa Elenora Martini con l’ausilio di Vittoria Quartieri e con il test vocale e tonale effettuato dalla dottoressa Veronica Costi hanno fatto registrare una folla da stadio alla sede del Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra in Lunigiana – Massa Carrara - in occasione dell’annunciata giornata gratuita di prevenzione. Dunque un grande successo che fare un ulteriore passo da gigante nel campo della prevenzione a 360 gradi a questa struttura ormai conosciuta in tutta la Regione come la ‘’cittadella della salute’’. Come è noto circa 40 sono gli specialisti che volontariamente operano qui dall’inizio dell’anno secondo un preciso progetto redatto da Rita Peroni. Dicevamo folla da stadio infatti moltissime le persone giunte oltrechè dalla Lunigiana, dalla provincia, dalla Versilia, da La Spezia ma, incredibile ma vero, da altre Regioni. Alcune donne sono venute fa Genova, da Modena per farsi visitare da Valli. Soddisfatto il nuovo presidente della Cri di Albiano Magra Marcello Lo Presti che subentra a Rita Peroni, ora coordinatrice e vice presidente perchè ha fatto due mandati consecutivi e non può per statuto della Croce Rossa effettuarne un terzo. ‘’Veramente contenti per questa grande partecipazione – ha detto - ogni volta di più registriamo sempre più gente che godono di prestazioni di qualità e di alto livello. Mi preme sottolineare che queste sono completamente gratuite e colgo l’occasione per ringraziare ‘’l’esercito’’ dei nostri specialisti che vengono da noi volontariamente oltreché i nostri volontari che per effettuare queste giornate lavorano ancora di più.’’ Con questo successo finite oggi? ‘’ No. termineremo il 30 giugno, nei prossimi giorni diremo di più. Come dicevo il 30 giugno stop alle giornate per riprendere in autunno’