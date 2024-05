Fabrizio Corona sarà di nuovo padre: Spero sia femmina

Spettacoli - Fabrizio Corona diventa nuovamente padre. A svelare l'indiscrezione è il magazine lifestyle 'Mow' (mowmag.com) anticipando alcuni dettagli della notizia che, il noto e controverso personaggio pubblico, classe 1974, ha concesso in esclusiva programmata al settimanale 'Chi', oggi in distribuzione nelle edicole d'Italia. Secondo il magazine Mow, dunque, l'ex re dei paparazzi e la compagna ventiquattrenne Sara Barbieri hanno cercato volontariamente la gravidanza, che è in corso da oltre tre mesi.

Fabrizio Corona diventerà dunque padre per la seconda volta e probabilmente intorno a Natale. "Avrò qualcuno che mi aiuterà nella mia vecchiaia" è una delle dichiarazioni rese da Corona la notte prima della distribuzione del periodico cartaceo edito da Mondadori nelle edicole d'Italia. Mentre sulle pagine digitali di Mow (mowmag.com), vengono anche anticipati i due papabili nomi del futuro secondogenito di Corona: Dea Vittoria oppure Fabrizio Corona Junior, a seconda del sesso dell'atteso nascituro. "Prego che sia femmina: è sempre stato il mio sogno", ha dichiarato Fabrizio Corona.