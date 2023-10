Fabrizio Corona sui calciatori gay: Fonte ben introdotta

di Redazione Zazoom - sabato 14 ottobre 2023

Il panorama calcistico è sconvolto dalle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona, il quale ha indicato quattro calciatori coinvolti in un caso di scommesse illegali. La procura di Torino ha convocato l'ex re dei paparazzi a Milano in qualità di persona informata sui fatti. Tuttavia, Corona ha ulteriormente amplificato la questione, affermando che oltre 50 calciatori sono coinvolti e che possiede numerosi altri nomi, inclusi giocatori di Serie B e C, ottenuti da una fonte italiana con un passato carcerario di 12 anni. Ha sottolineato che la polizia non sarebbe intervenuta a Coverciano se non avesse divulgato i nomi.

Corona e questione dei calciatori gay

In un'intervista a Dillinger News, Corona ha discusso anche della questione dei calciatori gay. Ha annunciato che presto svelerà informazioni su questi giocatori, spiegando il motivo per cui nessuno di loro ha fatto coming out pubblicamente. In passato, lo scorso aprile, Corona aveva già rivelato l'orientamento di un noto calciatore.

"Ho scelto di esplorare il lato oscuro del mondo del calcio per svelare le molte anomalie che vi si nascondono. Non si tratta solo di scommesse, ma di questioni più profonde. A breve parlerò, ad esempio, dei calciatori gay e delle ragioni per cui non si sono ancora dichiarati apertamente. Cosa li trattiene? Cosa li costringe a nascondersi? Fino ad oggi, solo l'ex sampdoriano Jakub Jankto ha avuto il coraggio di farlo.

Una fonte ben radicata nel mondo del calcio

Queste informazioni provengono da una fonte ben radicata nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier raccolto nel tempo. L'11 ottobre 2023, durante una trasmissione su tvplay.it, avevo anticipato che avrei rivelato i nomi di altri calciatori affetti da ludopatia. Un male che, posso garantire, colpisce molti più atleti di quanto finora sia stato riconosciuto.

Un informatore mi ha svelato che un calciatore faceva scommesse sulla partita della sua squadra persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati forniti da fonti affidabili, e li divulgherò quanto prima."