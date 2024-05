Truffe Anziani a Napoli: Arrestati 3 impostori con la tecnica del Finto Carabiniere

Tre persone sono state arrestate a Napoli, accusate di aver messo in atto una serie di truffe ai danni di anziani utilizzando la cosiddetta tecnica del "finto carabiniere". Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme, nel quartiere Ponticelli di Napoli.

La tecnica del "finto carabiniere" prevede che i truffatori si fingano carabinieri e contattino telefonicamente le loro vittime. Durante la chiamata, informano l'anziano che un parente è stato arrestato e che è necessario pagare una cauzione in denaro o oro per la sua liberazione. Successivamente, indicano come e dove consegnare il denaro o gli oggetti preziosi. A questo punto, altri complici, spacciandosi per carabinieri o avvocati, si presentano a casa delle vittime per riscuotere quanto pattuito.

Le indagini hanno permesso di attribuire ai tre arrestati tre episodi delittuosi specifici, avvenuti nel dicembre del 2023. Uno di questi episodi ha visto una vittima novantatreenne di Besnate, in provincia di Varese, derubata di 15mila euro. Gli altri due episodi, tentate truffe, hanno avuto luogo a Gioia Tauro e Lamezia Terme, colpendo anziani ultrasettantenni.