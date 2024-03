A16 Napoli-Canosa: Uomo investito da tir a Venticano

Un tragico incidente si è verificato nella notte tra lunedì e martedì sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, all'altezza del comune di Venticano, in provincia di Avellino. Un uomo di circa 30 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un autoarticolato mentre si trovava a piedi sulla carreggiata in direzione Napoli.

Le circostanze che hanno portato la vittima a trovarsi a piedi sull'autostrada non sono ancora chiare. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che l'uomo potesse essere rimasto in panne con il proprio veicolo e fosse in cerca di aiuto al momento dell'incidente. Tuttavia, le autorità non escludono altre possibili cause e mantengono aperte tutte le piste investigative.

L'impatto con il tir è stato estremamente violento, rendendo vani tutti i tentativi di soccorso: l'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Grottaminarda per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.

La salma è stata trasferita all'obitorio di Benevento, dove verranno effettuati gli esami medico-legali su disposizione dell'autorità giudiziaria, che si occuperà di fare luce sulle cause e le circostanze dell'incidente.