Sassuolo-Napoli streaming e diretta tv : probabili formazioni

La partita di recupero di Serie A tra Sassuolo e Napoli si giocherà mercoledì alle 18:00 al Mapei Stadium. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, sia sul sito ufficiale che sull'app della piattaforma.

Il Sassuolo, guidato dal nuovo allenatore Bigica, scenderà in campo con un 4-2-3-1, con Consigli in porta, una difesa composta da Toljan, Kumbulla, Ferrari e Doig, e un centrocampo con Lipani e Matheus Henrique. In attacco, Bajrami, Thorstvedt e Laurienté supporteranno Pinamonti.

Il Napoli di Calzona, ancora alla ricerca della prima vittoria, si affiderà al 4-3-3 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani e Mario Rui in difesa, Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo, e il tridente offensivo formato da Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia.

Entrambe le squadre cercano punti importanti: il Sassuolo per allontanarsi dalla zona retrocessione e il Napoli per rientrare nella corsa all'Europa.