Firenze: Mortale Caduta di un 47enne Dopo il Concerto dei Subsonica

Un tragico evento ha scosso la città di Firenze nella notte seguente al concerto dei Subsonica, tenutosi presso il Nelson Mandela Forum. Un uomo di 47 anni, dopo aver assistito all'evento musicale insieme alla moglie, è deceduto a causa delle ferite riportate in seguito a una caduta da una scala esterna della struttura. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe avvenuta in concomitanza con una lite scoppiata sulle scale, sebbene non sia ancora chiaro se l'uomo sia stato spinto o sia caduto accidentalmente.

Le autorità sono attualmente al lavoro per fare luce sull'accaduto, esaminando i filmati di sorveglianza del Mandela Forum per identificare eventuali responsabili e ricostruire la dinamica degli eventi. Il 47enne, trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, non ha sopravvissuto alle gravi lesioni subite.

Il Nelson Mandela Forum, inaugurato nel 1985 e ristrutturato nel 2004, è il principale palazzetto sportivo di Firenze e ospita regolarmente eventi sportivi, concerti e congressi. La band Subsonica, nota per il suo stile elettronico rock, è attualmente in tour per promuovere il loro ultimo album "Realtà Aumentata".