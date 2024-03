Firenze, gesto di solidarietà: vigilessa paga multa per ex operaio Gkn senza lavoro

A Firenze, una commissaria della polizia municipale ha compiuto un gesto di grande solidarietà pagando di tasca propria la multa di un ex operaio della Gkn di Campi Bisenzio, ora senza lavoro. L'episodio si è verificato dopo che l'uomo, padre di famiglia e senza entrate finanziarie da quando la fabbrica ha chiuso il 9 luglio 2021, aveva involontariamente imboccato una corsia preferenziale in zona piazza Puccini il 6 gennaio. A seguito di ciò, gli era stata recapitata una sanzione di 74,06 euro.

L'ex operaio aveva scritto al sindaco di Firenze, Dario Nardella, e al comandante della polizia municipale, chiedendo che la multa fosse congelata o convertita in ore di lavori socialmente utili, data la sua situazione di difficoltà finanziaria. La commissaria, dopo averlo contattato per informarlo che la legge non prevede la possibilità di congelare o convertire la sanzione, ha deciso di pagare lei stessa la multa come segno di vicinanza e solidarietà verso i lavoratori dell'ex Gkn e la loro causa, sottolineando come la vicenda non possa non coinvolgere tutta la città di Firenze e i suoi cittadini.